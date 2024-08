Oportunidades na Suíça: 160 vagas de emprego para falantes de português

A Suíça continua a ser um destino atrativo para quem fala português, oferecendo centenas de vagas com salários superiores à média do mercado. Reconhecida como uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, a Suíça apresenta excelentes oportunidades para brasileiros que buscam crescimento profissional e qualidade de vida elevada.





Anualmente, a Suíça atrai profissionais de diversas áreas e qualificações. Com uma economia próspera, muitas empresas necessitam de falantes de português para se conectar com mercados europeus e globais. As vagas vão desde construção civil a tecnologia, incluindo áreas como:

Engenharia civil

Mecânica e reparação de veículos

Construção e marcenaria

Atendimento ao público e serviços de limpeza

Operação de guindastes e movimentação de terras

Gerência e planejamento de políticas

Cabeleireiro e jardinagem





Como se candidatar?





Os interessados podem encontrar essas vagas no portal da Rede EURES, uma plataforma de cooperação que facilita a livre circulação de trabalhadores na Europa, incluindo a Suíça. A rede inclui serviços públicos e privados, sindicatos e organizações patronais.





Para cidadãos da União Europeia, a livre circulação torna a busca por emprego na Suíça mais simples. Já para brasileiros e outros cidadãos de fora da Europa, o governo suíço define cotas anuais para trabalhadores estrangeiros, exigindo um processo rigoroso de contratação.









Salários atraentes





O salário médio para falantes de português na Suíça é de 78.000 francos suíços por ano (6.500 francos por mês), aproximadamente 70% superior ao da Alemanha. Em Berna, a média é ainda maior, chegando a 127.000 francos suíços anuais.





A remuneração varia conforme o setor, qualificações, região e empresa, mas geralmente supera a de muitos países europeus.









Como tirar o visto?





Para obter um visto de trabalho na Suíça, é necessário que a empresa suíça comprove a ausência de candidatos locais qualificados. Após a oferta de emprego, a empresa inicia o processo junto às autoridades de migração.





O candidato deve fornecer documentação como passaporte válido, contrato de trabalho e comprovação de qualificação profissional. Após a aprovação, o visto é emitido no consulado suíço no Brasil, seguido pelo registro na prefeitura local na Suíça dentro de 14 dias.





Para mais informações, recomenda-se consultar o site do Escritório Federal de Migração da Suíça e o consulado suíço no Brasil.