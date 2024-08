“Os artistas desistiram de salvar a Amazônia”, diz Nikolas Ferreira

Deputado se manifestou por meio de artigo publicado nesta sexta-feira.

Nesta quinta-feira (23), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um artigo no qual aponta que a Amazônia registrou a pior temporada de queimadas em 17 anos. Segundo ele, no entanto, os artistas desistiram de abordar o tema e “salvar” a Amazônia.





Segundo o parlamentar, o corredor de fumaça que se espalhou já afetou 10 estados do país. Mas, apesar das notícias sobre a Floresta Amazônica e o Pantanal, “a preocupação dos que se dizem defensores do meio ambiente nem de perto tem sido a mesma do governo anterior”.





As observações de Nikolas estão no portal Gazeta do Povo. Ele destacou que, quando Jair Bolsonaro (PL) era presidente do Brasil, tudo era culpa do chefe do Executivo.





– O Greenpeace Brasil reuniu mais de 30 artistas para lançar a música Canção para a Amazônia, assinada por Carlos Rennó e Nando Reis. Vários artistas que participaram da ação, também fizeram campanha para Lula em 2022, claro. Porém todos eles seguem calados sobre o aumento das queimadas no Brasil – escreveu.





No texto, o deputado citou ainda o número de mortes dos yanomamis.





– No início deste mês o jornal Estadão divulgou que o governo Lula apagaria os dados sobre as mortes dos indígenas. Nada que pareça preocupar os cantores progressistas também – reportou Nikolas.





Ele concluiu o artigo indicando que “com desmatamento ou queimadas, onças mortas ou jacarés carbonizados, indígenas sendo mortos ou suicidando, os artistas que tanto gostavam de aparecer nos anos anteriores não tiveram coragem de se posicionar agora”.





– Confirmando que a preocupação não era com a natureza e sim com o político de estimação. Desistiram rápido de “salvar” a Amazônia – concluiu.