Câmara dos Deputados aprova mudanças significativas, incluindo isenções que impulsionam alíquota do IVA acima da Hungria.

As alterações na reforma tributária aprovadas pela Câmara dos Deputados resultaram em um aumento na alíquota média para 28%, conforme divulgado pelo Ministério da Fazenda. Essa mudança coloca o Brasil com a maior alíquota mundial de IVA, superando a Hungria. O projeto detalha a implementação de um novo IVA dual e ajusta as alíquotas para a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços - federal) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços - estados e municípios) de diferentes jurisdições, com exceções notáveis como a isenção total para carnes na Cesta Básica Nacional, apesar de críticas sobre o benefício a todas as faixas de renda. Alterações adicionais, como a inclusão de queijos com alíquotas reduzidas, também contribuem para o aumento da carga tributária. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado, onde enfrenta resistências, mesmo com tentativas de limitar o aumento da alíquota a 26,5% a partir de 2033. "Quanto mais a legislação ampliar favorecimentos, maior será a alíquota cobrada sobre todos os bens e serviços não favorecidos", diz o Ministério da Fazenda, em nota.





