Prefeitura de Sobral construirá Praça da Primeira Infância no Padre Ibiapina e parque no entorno da Lagoa da Betânia no Jerônimo Prado

Sucesso no bairro Sumaré, a Praça da Primeira Infância ganhará sua segunda unidade, desta vez para atender as crianças do bairro Padre Ibiapina. A Prefeitura de Sobral também fará a urbanização da Lagoa da Betânia, beneficiando os moradores do Bairro Jerônimo Prado. Juntas, as duas obras estão orçadas em R$ 1,2 milhão, com recursos provenientes do tesouro municipal. As ordens de serviço foram assinadas nesta sexta-feira (02/08).





“São dois importantes investimentos,” destacou David Duarte, chefe de gabinete do prefeito Ivo Gomes. “O parque no entorno da Lagoa da Betânia será integrado à areninha, que já está em fase de conclusão, e mais uma Praça da Primeira Infância, agora no Bairro Padre Ibiapina, que será entregue pelo prefeito Ivo Gomes antes do Dia das Crianças,” completou.





“As duas obras serão iniciadas já nos próximos dias, com previsão de conclusão para este segundo semestre de 2024,” informou David Bastos, secretário da Infraestrutura.





Via Sobral em Revista