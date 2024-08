Maduro fala em cortar laços com WhatsApp e alega ameaça

Ditador venezuelano deu declarações nesta segunda-feira.

Nesta segunda-feira (5), o ditador venezuelano Nicolás Maduro falou que que irá “romper relações” com o WhatsApp. Ele sustentou que o aplicativo de mensagens é usado por grupos fascistas para ameaçar a Venezuela.





Maduro também pediu que os venezuelanos parem de usar o aplicativo, que é propriedade da empresa americana Meta, controladora do Facebook.





– Vou romper relações com o WhatsApp, porque o WhatsApp está sendo usado para ameaçar a Venezuela. E depois vou deletar para sempre o meu WhatsApp do meu telefone. Aos poucos vou transferir meus contatos para o Telegram, para o WeChat (… ) WhatsApp fora da Venezuela – declarou Maduro, no palácio do governo.





E acrescentou:





– Por meio do WhatsApp estão ameaçando a família dos militares venezuelanos.





Ele pediu que seja seguido nos aplicativos Telegram e WeChat. As informações são da CNN Brasil.





– Dizemos ao WhatsApp: vá para o inferno. Pare de ameaçar os venezuelanos. Porque os criminosos o utilizam. Os criminosos têm chips colombianos, chilenos e gringos.





Via portal Pleno News