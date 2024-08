URGENTE Perseguição implacável: Maduro intensifica repressão após possível fraude eleitoral

Líder opositora Marina Corina se esconde por temer pela vida, expondo o terror do regime venezuelano que sufoca a dissidência e consolida o poder pela força.

Marina Corina, principal líder da oposição ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, revelou em um artigo no The Wall Street Journal que está escondida e teme por sua vida após as eleições fraudulentas que resultaram na reeleição de Maduro. A declaração de Corina destaca o clima de perseguição e repressão que impera na Venezuela, onde vozes dissidentes enfrentam ameaças constantes em um regime que não tolera oposição. A situação evidencia a escalada autoritária do governo de Maduro, que, após possível manipulação eleitoral, busca silenciar qualquer resistência.





Via Blog César Wagner