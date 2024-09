Adolescente morre após ser operado por um falso médico que realizou o procedimento seguindo um tutorial no YouTube

Um adolescente de 15 anos morreu nesse domingo (8) no distrito de Bihar Saran, na Índia, após ser operado por um médico falso. A família do jovem afirma que o charlatão, identificado como Ajit Kumar Puri, teria realizado uma cirurgia de cálculo biliar em Krishna Kumar enquanto assistia tutoriais do YouTube.





Conforme a família, eles levaram Krishna Kumar para uma clínica em Saran depois que ele vomitou várias vezes e o falso médico realizou o procedimento cirúrgico sem o consentimento dos familiares. Questionados sobre o porquê levaram o jovem em uma clínica duvidosa, os pais do adolescente afirmaram: “Nós só queríamos que o vomitasse parasse. Ele conduziu a cirurgia sem no nosso consentimento”.





O avô do menino, Prahlad Prasad Shaw, afirmou que Krishna Kumar parou de vomitar quando chegou à clínica, mas que o falso médico o operou mesmo assim. “O médico pediu que o pai fosse a um posto de combustíveis buscar algo e começou a operar o menino sem o consentimento da família. Ele sentindo dor. Quando perguntamos ao médico por que ele estava sentindo dor, ele nos encarou e perguntou se éramos médicos. No final da tarde, o menino parou de respirar. Ele foi reanimado (com RCP) e levado às pressas para Patna [cidade na Índia]. Ele morreu no caminho. Eles deixaram o corpo do menino na escada do hospital e fugiram”, disse ele.





Uma reportagem do portal indiano NDTV apontou que a Polícia Registrou uma ocorrência sobre a situação e enviou o corpo do adolescente para autópsia. Além disso, as autoridades tentam encontrar o autodenominado médico e outros funcionários do hospital Ganpati Seva Sadan. Com a fuga do falso médico, outros pacientes da clínica foram abandonados pela ‘equipe médica’ que atuava no hospital.





Via Portal Itatiaia