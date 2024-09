GOVERNO LULA condenado a indenizar Bolsonaro por danos morais

Acusações infundadas sobre móveis do Alvorada levam a condenação de R$ 15 mil.

A 17ª Vara Federal no Distrito Federal condenou o governo do presidente Lula a pagar R$ 15 mil em danos morais a Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro devido a alegações infundadas sobre a suposta retirada de móveis do Palácio da Alvorada. Em janeiro de 2023, Lula acusou o casal de ter "levado tudo" do palácio, mas investigações posteriores confirmaram que os 261 itens mencionados estavam sob a guarda da União. O juiz reconheceu que as acusações causaram dano à honra dos Bolsonaro.





by Blog do César Wagner