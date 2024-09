Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, renova porte de arma

O presidente do BNDES e uma das principais lideranças do PT, Aloizio Mercadante, renovou recentemente seu porte de arma junto à Polícia Federal (PF), conforme apurou a coluna. O pedido foi feito por meio da Superintendência da PF em São Paulo, estado natal do petista. Mercadante possui porte de arma há quase 10 anos, e a renovação foi protocolada antes do arrombamento de seu apartamento no Rio de Janeiro, no último dia 14 de setembro.





No momento da invasão, Mercadante não estava no local, e nada de valor foi levado. A PF foi acionada e investiga o caso, mas, até agora, não há indícios de motivação política para o crime.





Segundo a assessoria de Mercadante, ele adquiriu o porte de arma por ser proprietário de um sítio em uma área rural de difícil acesso para as forças de segurança pública, que já foi alvo de criminosos em duas ocasiões. Delegados da região onde se localiza a propriedade teriam, inclusive, recomendado que o petista portasse arma durante seus deslocamentos para o local.





A assessoria destacou que Mercadante utiliza o porte de arma apenas para segurança durante suas viagens ao sítio e nunca fez uso em espaços urbanos.