Ex-prefeita é filmada furtando bolsa em hotel de luxo; VEJA VÍDEO

Um incidente de furto abalou um hotel de luxo em Fortaleza, Ceará, no último dia 12 de setembro. A vítima, uma fotógrafa cearense que reside nos Estados Unidos, estava na cidade para visitar a família, acompanhada de sua filha e namorado. Durante o café da manhã no hotel, a fotógrafa esqueceu sua bolsa em uma cadeira. Ao retornar para recuperá-la, percebeu que a bolsa havia sido furtada. As informações são do portal Terra Brasil Notícias.





O furto foi registrado pelas câmeras de segurança do hotel, revelando que a suspeita é Gisa Aparecida Giacomin, ex-prefeita de Catanduvas, de 62 anos. A vítima procurou imediatamente a segurança do hotel, que identificou a ex-prefeita através das imagens de monitoramento.









Ex-prefeita envolvida





Gisa Aparecida Giacomin foi eleita prefeita de Catanduvas pelo PSD em 2012, cargo que ocupou por quatro anos. Na eleição municipal de 2020, tentou retornar à prefeitura, mas não obteve sucesso. Recentemente, Gisa desfiliou-se do partido em junho de 2023, afastando-se de suas atividades políticas formais. Após a identificação do furto, a Polícia Civil do Ceará a indiciou pelo crime.









O que aconteceu com a bolsa furtada





Após ser intimada pela delegacia, Gisa devolveu os pertences à vítima. Os itens foram entregues à fotógrafa, segundo informações da Polícia Civil. A vítima relatou que, ao assistir aos vídeos de segurança, ficou claro que outro hóspede tomou posse de sua bolsa e abriu para verificar os itens, incluindo dinheiro e cartões de crédito.









Quando e onde ocorreu o furto





O incidente aconteceu no dia 12 de setembro, em um hotel na Avenida Beira Mar, no Bairro Meireles, em Fortaleza. As câmeras de segurança flagraram Gisa na área do café da manhã, localizada no salão principal do hotel. As imagens mostram que ela escolheu uma cadeira onde a bolsa estava pendurada e, ao deixar o local, levou a bolsa consigo.









Até a última atualização desta reportagem, o g1 tentou contato com Gisa Aparecida Giacomin por ligações e mensagens, mas não obteve retorno. A Polícia Civil do Ceará continua com as investigações para obter mais detalhes sobre o crime.









Investigações





A investigação foi iniciada na tarde do dia do furto, em 12 de setembro. A Polícia Civil conseguiu identificar a suspeita com base nas informações fornecidas pelo hotel e nas imagens das câmeras de segurança. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur).





No momento, a ex-prefeita Giacomin enfrenta as consequências legais de suas ações. Espera-se que a justiça tome as devidas providências para resolver o ocorrido e servir de exemplo para evitar futuros incidentes similares.