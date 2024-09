DEPUTADO Glauber Braga é preso em ato estudantil, ignorando ordem judicial de reintegração de posse (vídeo)

Deputado do PSOL é detido pela PM durante ocupação na UERJ.

O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) foi preso nesta sexta-feira (20/9) durante um ato na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), enquanto participava de uma ocupação estudantil. Existe uma ordem de reintegração de posse no local. A prisão foi realizada pela Tropa de Choque da Polícia Militar, que o colocou em um blindado e o levou para a Cidade da Polícia. Glauber é alvo de um pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara após expulsar um manifestante do MBL da sede da instituição em Brasília. Assista o momento da prisão!