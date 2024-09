TOFFOLI IGNORA risco de fuga e solta ex-diretor da Gaviões ligado ao PCC

Decisão do ministro do STF questiona violação das condições de liberdade, mesmo após tentativa de entrada na Bolívia.

Na última quinta-feira (19), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura de Elvis Riola de Andrade, conhecido como Cantor, ex-diretor da Gaviões da Fiel, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Cantor estava preso na Argentina desde agosto, sob ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ).





A decisão de Toffoli foi feita após a revogação de uma prisão anterior, que o STJ havia restabelecido em junho a pedido do Ministério Público de São Paulo. Elvis foi detido em Buenos Aires em 1º de agosto, após tentar entrar na Bolívia em abril, quando foi barrado pelas autoridades locais.





A Quinta Turma do STJ considerou que sua tentativa mudar de país violava as condições de liberdade impostas anteriormente, que incluíam a entrega do passaporte. No entanto, Toffoli argumentou que ele não havia descumprido explicitamente as ordens, já que não foi proibido de deixar o Brasil, e que, para viajar pela América do Sul, não precisava de passaporte.





“Desse modo, a tentativa de ingresso do paciente na Bolívia não representa necessariamente uma tentativa de se furtar à aplicação da lei penal”, afirmou Toffoli. O ministro lembrou que Cantor retornou ao Brasil antes de ser detido na Argentina, o que evidencia que ele não tinha intenção de escapar da justiça.





Via portal César Wagner