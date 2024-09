Mulher vai ao salão fazer manutenção da extensão de cílios e descobre carrapato grudado nos olhos

Um caso inusitado e extremamente desesperador aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Isso porque uma mulher foi até o salão de beleza para fazer a manutenção de seus cílios, mas se deparou com algo. Ela tinha um carrapato grudado nos cílios.





A designer de sobrancelhas Maria Vitória Araújo foi quem percebeu a presença do aracnídeo na pálpebra da cliente. Ela explicou em seu perfil no Instagram que decidiu não expor o ocorrido por conta do estabelecimento cheio.









Como foi realizada a remoção do carrapato?





Felizmente, tudo terminou bem. Maria Vitória Araújo conseguiu remover o aracnídeo dos cílios de sua cliente utilizando um microbrush descartável, com cuidado e aos poucos. Este procedimento exigiu calma e precisão para não causar desconforto ou danos à cliente.









Quais são os riscos de um carrapato grudado nos cílios?





Os carrapatos são conhecidos por ser vetores de várias doenças, como a Doença de Lyme e a Febre Maculosa. Sua presença nos cílios pode ocasionar irritações oculares e até infecções. Por isso, é importante buscar ajuda profissional imediatamente ao notar a presença desses parasitas.









Como prevenir a presença de carrapatos em áreas urbanas





Seguem algumas recomendações para evitar carrapatos:

Mantenha os animais de estimação com tratamentos antiparasitários em dia.

Evite áreas com grama alta ou vegetação densa onde esses aracnídeos podem se esconder.

Inspecione seu corpo e roupas após caminhadas ao ar livre.

Utilize repelentes apropriados para áreas conhecidas por ter carrapatos.





Reflexões finais





Este caso inusitado serve como um lembrete para estarmos sempre atentos à nossa saúde e segurança, mesmo durante atividades rotineiras como uma ida ao salão de beleza. A presença de um carrapato em áreas urbanas, embora rara, pode causar considerável preocupação e precisa ser tratada com seriedade.





Via portal Terra Brasil Notícias