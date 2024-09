Vídeo: PRF apreende caminhão com 5 toneladas de maconha

Ação ocorreu no Paraná e o condutor do veículo conseguiu fugir.

Um caminhão-pipa que transportava 5 toneladas de maconha foi apreendido pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (20). O caso ocorreu em Ouro Verde do Oeste, no Paraná.





A ação da PRF contou com o apoio da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Polícia Militar do Paraná. Na ocasião, os agentes suspeitaram do veículo e decidiram abordá-lo. O motorista jogou o caminhão em uma área de lavoura e fugiu por uma mata fechada.





O caminhão e as drogas foram encaminhados à Polícia Federal. A PRF informou que, desde o início de 2024, já retirou de circulação mais de 190 toneladas de drogas no Paraná.





AE*