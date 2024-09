Prefeitura de Sobral inaugura Largo do Estudante no bairro Pedrinhas

A Prefeitura de Sobral, por meio das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Trânsito e Transportes (Setran), inaugura nesta sexta-feira (20/9), às 19h, o Largo do Estudante, localizado na Rua José de Alencar, no bairro Pedrinhas.





O novo espaço recebeu um investimento de cerca de R$900 mil, oriundos do tesouro municipal. O objetivo, de acordo com o secretário da Infraestrutura, David Bastos, é melhorar a mobilidade e fortalecer o empreendedorismo da região. “O projeto valorizou os passeios e a fluidez do trânsito através do sentido único, sentido Fernandes Távora, além disso, o Largo do Estudante também fomenta o desenvolvimento econômico, porque acreditamos que potencializará um novo polo gastronômico em Sobral”, destacou





As obras de revitalização e ampliação dos passeios incluem a instalação de piso em blocos de concreto, visando maior segurança e acessibilidade para os pedestres, além de contar com bancos de madeira e concreto, iluminação de LED, sistema de esgoto, bicicletário e paisagismo.





(Sobral em Revista)