Coronel da PM e secretário são presos com dinheiro e material de campanha em crime eleitoral

Conforme fonte do blog a Polícia Federal prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 23, um coronel da reserva da Polícia Militar e um secretário municipal de Paracuru por envolvimento em crime eleitoral. Durante a ação, os agentes apreenderam uma grande quantia de dinheiro dentro de uma sacola, além de material de campanha, sugerindo a prática de compra de votos. As investigações seguem para apurar o envolvimento dos detidos no esquema ilegal. Matéria em atualização!





ATUALIZAÇÃO: POLÍCIA FEDERAL PRENDEU COM CERCA DE R$ 150 MIL EM DINHEIRO VIVO. O SECRETÁRIO DE TURISMO (LICENCIADO) DE PARACURU, ÂNGELO TUZZI E O OFICIAL DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, CORONEL PRADO. O DINHEIRO SERIA UTLIZADO NA CAMPANHA DE REELEIÇÃO DO PREFEITO BEIM.





