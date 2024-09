EQUIPE DE LULA é barrada em evento nos EUA

Segurança americana impede entrada da comitiva de Lula em evento, causando tensão diplomática.

Durante o evento da Clinton Global Initiative, em Nova York, a chegada do presidente Lula foi marcada por um incidente de segurança causado pela presença surpresa do presidente dos EUA, Joe Biden. Lula receberia o prêmio Clinton Global Citizen Award. Com o reforço na segurança para Biden, a entrada da comitiva de Lula foi barrada, resultando em desconforto entre as equipes. Embora o Serviço Secreto americano tenha autorizado a entrada de Lula, sua equipe não pôde acompanhá-lo, o que foi considerado uma ofensa diplomática. O governo brasileiro não recebeu desculpas formais da Fundação Clinton, e o episódio aumentou o desconforto diplomático entre Brasil e EUA.





TEVE MAIS...





Embora o governo americano tenha deixado implícito que o Itamaraty mediaria os conflitos com a Venezuela após o golpe de Nicolás Maduro, o departamento de Estado convocou uma reunião para discutir a situação no país vizinho com a Argentina, que teve seu embaixador expulso por Maduro. O governo também não gostou de a Casa Branca ter enviado um funcionário de segundo escalão do governo americano para a reunião em prol da democracia convocada pelo Brasil na ONU.





Via Blog César Wagner