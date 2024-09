Sobralenses no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 2024

Os médicos neurocirurgiões sobralenses Dr. Gerardo Cristino e Dr. Keven Ponte, professores do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Sobral, participaram do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 2024, que aconteceu no período de 4 a 8 de setembro de 2024, em Belo Horizonte (MG), reunindo profissionais da área numa vasta programação científica, cultural e tecnológica.





Durante o evento, os dois professores encontraram o egresso da 21ª turma Curso, Dr. Sebastião Oliveira (R3), médico residente em Neurocirurgia no hospital de Presidente Prudente, em São Paulo. Na ocasião, ele apresentou o seu atual preceptor, Dr. Rodrigo Ferrari (Chefe do Serviço de Neurocirurgia de Presidente Prudente/SP) aos seus primeiros orientadores da neurocirurgia em Sobral.





O momento é marcante para todos os envolvidos, especialmente para o Dr. Sebastião Oliveira. “É uma sensação emocionante, pois até um dia desse era apenas um aluno de Medicina de Sobral. Hoje, estou participando de um evento em que tenho o privilégio de me encontrar e abordar assuntos da Neurocirurgia com os meus primeiros professores e meu preceptor da residência medica”, destacou o Dr. Sebastião Oliveira.





Fonte: Blog Encontro com a Saúde