EXCLUSIVO! Michelle Bolsonaro dispara contra Globo, Lula e Janja

Ex-primeira-dama fez declarações inéditas com exclusividade ao Pleno.News.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) falou com exclusividade ao Pleno.News, nesta quinta-feira (12), sobre a condenação do governo federal no caso dos móveis “desaparecidos” do Palácio da Alvorada, quando o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja alegaram a subtração de itens após a saída de Bolsonaro e Michelle. Dez meses depois, os 261 itens foram “encontrados” dentro da própria residência oficial.





Usando a metáfora de um “travesseiro de plumas” rasgado no alto de uma torre em meio a um vendaval, a presidente nacional do PL Mulher ilustrou o efeito nocivo e irreparável de uma calúnia ou difamação.





– Existe um conto popular de comparação no qual se diz que “a difamação feita contra uma pessoa de bem é como alguém que sobe em uma torre e estoura um travesseiro de plumas em dia de vendaval. As plumas se espalharão por toda a cidade e, por mais que você tente recompor o travesseiro, jamais conseguirá fazê-lo completamente”. Assim acontece quando espalham uma mentira contra você e usam de potentes meios de comunicação para espalhá-la. Dificilmente a sua vida e a sua reputação voltarão a ser como eram – disse.





Michelle afirmou ainda que “o governo do PT e os demais esquerdistas são especialistas em ‘máquinas de fabricação de mentiras’ e em estratégias de ‘assassinato de reputações’”, e declarou que Lula e Janja “inventaram” toda essa narrativa a fim de manchar sua reputação e de seu esposo, além de criar um salvo-conduto para adquirir “móveis caros, sem licitação, com o dinheiro do povo”.





– O governo do PT e os demais esquerdistas são especialistas em “máquinas de fabricação de mentiras” e em estratégias de “assassinato de reputações”. Eles são capazes de inventar as maiores mentiras para encobrirem algo ou para obterem um resultado maléfico que eles já estavam planejando antes de inventarem as suas inverdades. Eles inventaram todo um cenário, recheado de mentiras e de encenação, para atingirem o seu grande objetivo: comprar móveis caros, sem licitação, com o dinheiro do povo e, de quebra, ainda difamar a mim e ao meu marido – apontou.





A ex-primeira-dama disparou contra a TV Globo, sem citá-la nominalmente. A emissora, na época da transição do governo Jair Bolsonaro para o terceiro mandato de Lula, no ano passado, concedeu amplo espaço para o casal petista reverberar suas acusações contra Jair e Michelle. A extensa reportagem feita por Natuza Nery, exibida pela GloboNews, também foi veiculada no Jornal Nacional.





Michelle se referiu à TV Globo como “aquela emissora que está ganhando rios de dinheiro (do povo) nesse desgoverno”.





– Para propagar a mentira, encomendaram até reportagem especial daquela emissora que está ganhando rios de dinheiro (do povo) nesse desgoverno. Mas nada disso adiantou. A verdade veio à tona e, mais uma vez, os dois mentirosos, juntamente com toda a sua “companheirada” foram desmascarados. Como eu sempre digo: a justiça verdadeira, a Justiça Divina, sempre prevalecerá – assegurou.





Para a líder do PL Mulher, ficou evidente que o casal petista criou o episódio para comprar móveis luxuosos de suas preferências, sem licitação, ao mesmo tempo em que alvejavam seus opositores políticos.





Michelle também advertiu para a superprodução da entrevista de Janja, soando como quase que um patrocínio daquela “rede que o povo chama, carinhosamente, de lixo”.





– Vocês já perceberam que toda vez que surge algum escândalo envolvendo o governo petista, eles buscam usar algo contra o Jair para tentar mudar o foco da atenção do povo? Mas além de quererem esbanjar com o dinheiro público, eles queriam também assassinar a nossa reputação. Eles são especialistas nisso. E também se acham os experts em “propaganda”: vejam o aparato que eles prepararam junto com aquela rede que o povo chama, carinhosamente, de lixo: a entrevista da mulher do presidente para TV pareceu produção cinematográfica – destacou.





Quanto à negativa da Justiça acerca da retratação do governo federal via canais oficiais, Michelle falou sobre a falta de credibilidade das mídias controladas pelo Planalto na atual gestão.





– Os canais oficiais têm publicado tantas distorções da verdade, escondidas sob o manto de números extraídos de fontes duvidosas. Eles têm servido como meios de enganação contra o povo. É tanta dissimulação veiculada que não faz tanta diferença publicar algo ali. Esses canais, infelizmente, estão contaminados por doutrinação, propaganda enganosa e informações desvirtuadas – pontuou.





A ex-primeira-dama expôs o funcionamento do controle interno do Palácio da Alvorada, provando a impossibilidade de subtração dos objetos.





– Eles só não contavam que a nossa resposta seria tão pronta e exata a ponto de indicar até mesmo o número do depósito onde os móveis estavam. Desde o início eu falava que os móveis estavam no depósito cinco e a cama (que eles tanto queriam trocar) estava na suíte sete. Além disso, ainda existe a situação: há um servidor público que é o responsável pelo controle dos bens patrimoniais. Se algo some, ele é o primeiro responsabilizado no próprio CPF. Seria impossível que mais de 200 móveis tivessem desaparecido e não houvesse a responsabilização desse servidor. Ou seja, mais uma mentira deslavada dos petistas – os arautos da difamação e da mentira.





Michelle atribuiu a disseminação da narrativa e a prosperidade da versão contada por Lula e Janja ao comprometimento de grande parte da imprensa, que são “reféns das verbas públicas”.





– Infelizmente, como grande parte dos veículos de comunicação são “reféns” das verbas públicas, a verdade não foi divulgada e a narrativa deles foi espalhada, enganando muitos brasileiros. Mas, novamente, a verdade prevaleceu!





Como ainda cabe recurso da decisão judicial que determinou a indenização de R$ 15 mil ao casal Bolsonaro, Michelle ressaltou que sua confiança está em Deus.





– Sinceramente, não sei dizer. Esse julgamento cabe às instâncias superiores e, portanto, depende do senso de justiça e do preparo técnico de seres humanos com todas as suas qualidades e carências. O que importa pra mim é que essa – e tantas outras injustiças – eu já as entreguei à Justiça do Altíssimo. Ele é o meu Defensor e o meu Juiz. Continuarei confiando na Justiça e aguardando o seu pronunciamento final – concluiu.





(Pleno News)