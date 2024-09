Governador de Goiás Sonda Gusttavo Lima para Disputa ao Senado em 2026

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sondou o cantor Gusttavo Lima para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. De olho na corrida presidencial, Caiado enxerga no artista uma estratégia para se aproximar ainda mais do eleitorado bolsonarista. A proposta é que Gusttavo Lima concorra ao Senado em uma chapa que incluiria Gracinha Caiado, esposa do governador, também como candidata ao Senado.





As conversas sobre a entrada de Gusttavo Lima na política já vinham acontecendo, mas ganharam força durante um cruzeiro organizado pelo cantor para comemorar seus 35 anos, idade mínima para concorrer ao Senado Federal. Durante o evento, Caiado chegou a tirar férias para acompanhar o amigo, reforçando os rumores de uma possível aliança.





A proposta envolve lançar Gusttavo Lima por um partido com forte presença de TV, enquanto Gracinha Caiado disputaria pelo União Brasil, partido do governador. A ideia é formar uma dobradinha que consolidaria a chapa de apoio à candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República. Em 2026, estarão em jogo duas vagas ao Senado por estado, o que permitiria uma campanha coordenada entre Gracinha e Gusttavo.





(Hora Brasília)