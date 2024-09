MORAES aplica nova multa milionária à X por descumprimento judicial

Ministro questiona pagamentos pendentes e impõe nova sanção à plataforma de Elon Musk.

O ministro Alexandre de Moraes impôs uma nova multa à plataforma X, de Elon Musk, devido ao descumprimento de ordens judiciais, destacando que nem todos os valores anteriores foram pagos. Embora os escritórios que representam a empresa no Brasil tenham afirmado cumprir as determinações da justiça e solicitado a retomada das operações no país, Moraes apontou possíveis irregularidades, incluindo uma burla às determinações judiciais e a necessidade de esclarecimentos sobre pagamentos pendentes. A multa atual, de R$ 10 milhões, foi aplicada após violações ocorridas nos dias 18 e 19.





(Blog César Wagner)