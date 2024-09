ISRAEL elimina líder do Hezbollah em ataque massivo

Morte de Hassan Nasrallah agrava tensões e deixa futuro do grupo incerto.

O exército israelense confirmou a morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, durante um grande ataque ao quartel-general do grupo em Beirute. A operação, que destruiu seis edifícios, foi a mais dramática em 18 anos de atritos entre Israel e o Hezbollah, resultado de uma escalada de ataques fronteiriços. Com a morte de Nasrallah e a destruição de metade do arsenal de foguetes do grupo, há incertezas sobre a capacidade de reação do Hezbollah, enquanto o Irã, seu principal apoiador, pondera sua resposta. O futuro da crise permanece incerto, com possíveis desdobramentos nos próximos dias.





Via César Wagner