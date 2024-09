Mulher morre durante parto em ritual, e líder responsabiliza entidade: "Foi o demônio"

Uma mulher morreu após realizar o parto em casa e fazer uma transmissão ao vivo do nascimento do bebê, conforme os relatos dos médicos, a morte ocorreu, pois ela e o bebê permaneceram conectados pelo cordão umbilical por horas após o parto, o que ocasionou em uma infecção. O caso foi registrado no dia 8 de setembro na República Tcheca. De acordo com testemunhas, o ato de deixar mãe e bebê conectado estava relacionado a propósitos espirituais. A mulher foi levada ao hospital um dia depois do parto, onde foi declarada com morte cerebral (Foto: reprodução/Mirror)





Durante o parto, membros de um culto estavam na casa da vítima, mas a mulher só foi encaminhada ao hospital no dia seguinte, onde foi diagnosticada com morte cerebral. Atualmente o bebê está hospitalizado.









Parto em ritual foi transmitido ao vivo





De acordo com o portal Mirror, a casa onde a mulher deu à luz também era a sede do culto. O grupo chamado ‘Life in the Heart’, culpou um “demônio de cabelos grisalhos” pela morte da mulher. O líder do culto, foi o responsável por realizar a transmissão ao vivo no YouTube do parto da mulher.





Conforme Lukas, o líder do culto, a vítima identificada apenas como Linda foi morta pelo demônio e a entidade também ameaçou matar o bebê. “Quando nascer, eu vou afogá-lo”, teria dito o demônio.





Segundo o relato do líder, ele e outros membros do grupo tentaram ressuscitar Linda, mas sem sucesso. Em seguida, a mulher foi encaminhada ao hospital. Atualmente o caso é investigado pela polícia local.





“Iniciamos procedimentos criminais por suspeita de crime de causar danos corporais por negligência”, informou um porta-voz da polícia.





RIC