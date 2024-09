Casal é detido por vender o filho de 2 meses por R$ 5 mil e uma caixa de cerveja

Um casal foi preso por vender o filho de 2 meses por US$ 1.000 (R$ 5.400) e por uma caixa de cerveja, no último sábado (21), em um camping no condado de Roger, no Arkansas, Estados Unidos. Darien Urban, de 21 anos, e Shalene Ehlers, de 20, foram denunciados após uma pessoa ser abordada por eles e estranhar a proposta.





A testemunha ligou para o Gabinete do Xerife do Condado de Benton e afirmou que o casal tentou negociar o filho por mil dólares e uma caixa de cerveja.





A equipe que recebeu a denúncia foi até o local e flagrou o casal sem a criança. Com eles, a polícia encontrou uma espécie de “documento” escrito a mão. “Darien Urban e Shalene Ehlers estamos assinando a cessão dos nossos direitos para Cody Nathaniel Martin sobre nosso filho por US$ 1.000 em 21/09/2024”.





O casal confessou que vendeu a criança para um homem que estava no camping. Pouco depois, Cody, o “comprador”, foi localizado na propriedade e levado para a delegacia. Ele afirmou que a mãe da criança estava vendendo o filho, pois “não estava funcionando ter três cachorros e um bebê”.





Além disso, Cody relatou em que só iria fazer o pagamento no próximo mês, quando repassaria um cheque com o valor para o casal.





O casal foi preso por colocar em risco o bem-estar de um menor e tentar aceitar compensação pela renúncia da responsabilidade do filho. Apesar da prisão, o pai foi solto na última segunda-feira (23) após pagar a fiança. Já a mãe e o comprador, seguem presos.





A criança foi levada para um hospital e está sobre os cuidados do Departamento de Serviços Humanos do Arkansas.





RIC