Mulher se torna policial e ajuda a prender o assassino de seu pai 25 anos após o crime

Em uma entrevista ao g1, Gislayne Silva expressou seu alívio ao ver o assassino de seu pai finalmente preso: "A sensação que eu e minha família temos hoje é de que a justiça foi feita e que finalmente teremos paz". Raimundo Alves Gomes, condenado pelo homicídio em 2013, estava foragido desde 2016, mas foi capturado na última quinta-feira, após quase 25 anos do crime.





O crime ocorreu em 16 de fevereiro de 1999, no bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista. Na ocasião, Givaldo José Vicente de Deus, pai de Gislayne, foi assassinado com um tiro aos 35 anos durante uma briga com Raimundo por uma dívida de R$ 150. Após o crime, Raimundo levou Givaldo ao hospital, mas fugiu em seguida, deixando cinco filhas órfãs.





Após sua condenação a 12 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Roraima, o caso transitou em julgado em 2013. No entanto, Raimundo fugiu e permaneceu foragido até ser preso. Na quinta-feira, ele passou por audiência de custódia, onde sua prisão foi mantida, e foi encaminhado ao sistema prisional.





Via portal Tupiniquim