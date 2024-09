Menino é m0rto em escola como parte de ritua1 de “magia negra”

Um aluno foi morto em um dormitório escolar no norte da Índia como parte de um ritual de “magia negra”, na crença de que ele traria prosperidade para a escola, informou a polícia local nesta sexta-feira (27), após prender cinco dos envolvidos.





A Delegacia de Polícia de Sahapau, um vilarejo do estado de Uttar Pradesh, no norte do país, resolveu o mistério sobre o assassinato do menino e prendeu cinco acusados em conexão com o crime, segundo relatou a polícia na rede social X.





– Até o momento, cinco suspeitos foram presos e outras investigações estão em andamento – disse o superintendente adjunto da polícia, Ashok Kumar Singh, em mensagem de vídeo.





Entre os presos estão o diretor da escola, Dinesh Baghel, seu pai e três professores, afirmou o superintendente de polícia Nipun Agarwal ao jornal Times of India.





O menino, que era aluno do segundo ano do ensino fundamental e morava no dormitório da escola, morreu estrangulado na noite do último domingo (22).





No entanto, foi só na manhã da última segunda (23) que os colegas de classe e os funcionários encontraram o menino inconsciente em sua cama e decidiram alertar o diretor, disse Agarwal.





Baghel tentou encobrir o crime levando o corpo em seu carro e dirigindo por vários quilômetros, até que finalmente a família, percebendo que a criança estava desaparecida, entrou em contato com a polícia.





– Enviamos o corpo para uma autópsia, que revelou que o menino havia sido estrangulado até a morte na noite de domingo – afirmou o superintendente de polícia.





O fato desencadeou uma onda de indignação, especialmente por parte da Comissão Estadual de Proteção dos Direitos da Criança de Uttar Pradesh, que alertou que recomendará à administração estadual que retire o reconhecimento da escola.





A polícia revelou que os cinco haviam tentado matar outra criança recentemente, mas a tentativa não foi bem-sucedida.





Embora os números estejam diminuindo, os sacrifícios humanos e a prática de “magia negra” para obter favores, assim como os linchamentos de pessoas acusadas de praticar “magia negra” ou “bruxaria”, continuam a ocorrer em algumas regiões, especialmente em zonas rurais ou tribais.





O último relatório criminal da Índia correspondente a 2022 e registrou oito mortes relacionadas a sacrifícios humanos e 85 por “bruxaria”.





*EFE