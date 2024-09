Quadrilha é presa vendendo o lubrificante de m4conha "Xapa Xana" que prometia orgasmos intensos; veja

Nesta quarta-feira (25), quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de Goiás, acusadas de comercializar produtos à base de cannabis em todo o Brasil. Entre os itens vendidos ilegalmente estavam lubrificantes vaginais, chocolates, brownies e até falsos remédios para animais de estimação. A operação, batizada de Aruanda, desmantelou um laboratório clandestino que funcionava na cidade de Pirenópolis, Goiás.





Os produtos, que eram divulgados e vendidos pela internet, prometiam curar diversas doenças e eram enviados via Correios para diferentes partes do país. Um dos itens de destaque no esquema era um lubrificante vaginal conhecido como “Xapa Xana”, comercializado por R$ 929. Além dos produtos voltados para o público humano, os acusados também ofereciam remédios falsificados de maconha para pets.





As prisões ocorreram no Distrito Federal e em Pirenópolis, encerrando as atividades ilegais da quadrilha que lucrava com a venda de produtos proibidos.





Via portal CM7