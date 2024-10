BIZARR0: Palestrante canta funk e mostra a bunda na UFMA, "educando com o c*"

Além de mostrar as nádegas, Tertuliana canta música de conotação sexual.

Durante um seminário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a palestrante Tertuliana Lustosa mostrou literalmente a bunda para os universitários e demais pessoas que participavam do evento.





Além de mostrar as nádegas, Tertuliana canta uma música com conotação sexual, com o nome “educando com o C”.





A música é da banda “A Travestis” na qual, Tertuliana integra. Veja Vídeo









Nas redes sociais, Tertuliana se manifestou:





“Convido vocês a conhecer a minha pesquisa: Educando com o C… e entender que a universidade é sim lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão. Obrigada @gaepufma pelo convite”, afirmou.





O Diário do Poder entrou em contato com a UFMA sobre o fato ocorrido e aguarda resposta.





Não é a primeira vez que Lustosa faz essa polêmica apresentação com conotação sexual em uma universidade.





No dia 5 de maio de 2023, a cantora que também é escritora e historiadora, fez uma apresentação na Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o mesmo tema.





O vídeo repercutiu nas redes socias e Tertuliana com uso de “linguagem neutra”, foi a público falar sobre o fato ocorrido na ocasião.





“A minha aula “Educando com um c” foi um sucesso, realmente faz todo o sentido educação é corpo, prazer, transcendência. O koo educou e muito e em breve esse encontro só me mostrou o quão importante é quebrar tabus na universidade sim, na UFBA, sim onde sou mestranda com muita dificuldade. A mídia distorceu tudo, debocharam do nosso evento e inclusive tentaram acabar com ele mas ele aconteceu e foi lindo obg a todes que estavam lá”, afirmou.





Fonte: Diário do Poder