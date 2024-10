Governo irá proibir o uso do cartão do Bolsa Família em apostas e jogos online, afirma o ministro

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou, nesta quinta-feira, que o governo busca as alternativas técnicas para impedir o uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de jogos e apostas on-line.





De acordo com Dias, os cartões do programa entrarão nas mesmas regras que impedem o uso dos cartões de crédito para o pagamento de apostas. O cartão do Bolsa Família é de débido e pode ser usado para compras pela internet.





— O cartão terá limite zero para pagamento de apostas, um bloqueio feito com os sistemas das empresas — afirmou Dias, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.





De acordo com o ministro, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do Bolsa Família, irá bloquear o uso do cartão nos sites de jogos.





— Tem, na verdade, um bloqueio feito e integrado com os sistemas das próprias empresas e a Secretaria de Jogos do Ministério da Fazenda — disse.





O ministro reforçou que há investigações dentro do governo para analisar se há lavagem de dinheiro e uso de CPFs de beneficiários do Bolsa Família de forma irregular.





— Há indícios de que possam estar utilizando também de forma fraudulenta e cometendo crime de lavagem de dinheiro com o uso de CPF dessas pessoas (do Bolsa Família) — disse.





Relatório do Banco Central divulgado em setembro aponta que beneficiários do programa enviaram R$ 3 bilhões via Pix a empresas de jogos em agosto. No documento, o BC informa a mediana de R$ 100 por transferência, não a média de recursos destinados pelos beneficiários do Bolsa Família às bets. Em média seriam R$ 600, quase o valor integral do repasse mensal.





O BC não esclareceu se o valor depositado saiu do programa ou de outra fonte de renda do beneficiários. O próprio governo também avalia que há possibilidade do uso irregular do CPF em alguns casos.





O Ministério da Fazenda pediu mais dados ao BC sobre o assunto.