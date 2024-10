FILHO de ex-desembargador do TJCE tem prisão decretada por venda de sentenças

Esquema de venda de habeas corpus envolve advogado e ex-desembargador, resultando em condenações e prisões.

Fernando Carlos Oliveira Feitosa, advogado e filho do ex-desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, teve prisão decretada pela 2ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza, após ordem da ministra Maria Thereza de Assis Moura, do STJ, sendo considerado foragido. Fernando foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, para facilitar a venda de habeas corpus durante plantões do pai no Tribunal de Justiça do Ceará. As investigações, iniciadas em 2015, revelaram um esquema coordenado via WhatsApp e levaram à aposentadoria compulsória de Carlos Feitosa em 2019 e à sua prisão em 2021, com penas somando mais de 17 anos de reclusão.





