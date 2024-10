FARRA DOS JATINHOS : Mais de 1.300 voos da FAB em 2024 levantam críticas

Uso intenso de jatinhos oficiais por autoridades gera críticas.

Ministros do governo Lula, líderes do STF, Senado, Câmara e forças militares somaram 1.303 voos nos jatinhos da FAB em 2024, provocando questionamentos sobre o uso de recursos públicos. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, liderou com 104 viagens, seguido por Arthur Lira, da Câmara, com 99. Em outubro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi destaque com oito posições. Os executivos José Múcio (Defesa) e Fernando Haddad (Fazenda) figuraram entre os que mais ganharam o serviço, enquanto o Chefe do Estado-Maior e o Comandante da Aeronáutica abriram exceção ao não utilizar a frota.





(César Wagner)