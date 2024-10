Petista ganhou "pelo pau do canto", com diferença de apenas 0,74 ponto.

Evandro Leitão (PT) será o único petista a governar uma capital. Leitão derrotou André Fernandes (PL) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza (CE).





A decisão foi apertada, com 99,60% das urnas apuradas, o petista alcançou 50,37% dos votos contra 49,63% do candidato do PL, uma vantagem mínima, de apenas 0,74 ponto percentual.





(Diário do Poder)