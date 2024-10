PL termina eleições de 2024 com 517 prefeitos e 4.924 vereadores

O saldo das eleições municipais de 2024 para o Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser considerado positivo se forem levados em conta os números de prefeitos e vereadores eleitos pela legenda neste ano. Ao todo, o PL elegeu 517 prefeitos e 4.924 vereadores pelo Brasil. Em ambos os casos, as quantidades foram maiores que o pleito de 2020.





Há quatro anos, ainda sem a presença de Bolsonaro em seus quadros, o PL elegeu 351 prefeitos. Ou seja, o aumento em 2024 foi de 47,3% na comparação com a eleição municipal anterior. Já no balanço do número de vereadores, a sigla tinha conseguido eleger 3.464 parlamentares municipais em 2020, o que significa que em 2024 o acréscimo foi de 42,1%.





No topo do ranking dos partidos que mais elegeram prefeitos neste ano ficaram o PSD, com 891; o MDB, com 864; o PP, com 752; e o União Brasil, com 591. O PL ficou na quinta colocação. Já o PT, apesar de ter conseguido atingir 252 prefeituras, ficou apenas na nona colocação entre as legendas com mais gestores municipais.





No rol de siglas com mais vereadores, por sua vez, quem ficou na liderança em 2024 foi o MDB, com 8.050 parlamentares municipais eleitos. Na sequência, ficaram o PP, com 6.904; o PSD, com 6.559; o União Brasil, com 5.445; e o PL também na quinta colocação, a exemplo do que aconteceu com as prefeituras. O PT, por outro lado, ficou em oitavo, com 3.116 vereadores eleitos.





(Pleno News)