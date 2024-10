Homem é internado em hospital após levar chifrada de boi

Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada pelos bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento.

Um homem, de 60 anos, foi hospitalizado depois de receber uma chifrada de um boi no fim da tarde desse domingo (27/10) em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu enquanto a vítima alimentava o animal.





O caso ocorreu por volta das 18h no bairro São João do Rio Vermelho, no norte da Ilha. Conforme os bombeiros, o homem foi atingido nas regiões do abdômen e do escroto. Uma equipe foi acionada para fazer o atendimento.





Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada pelos bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. O estado de saúde do homem é considerado estável.





(Metrópoles)