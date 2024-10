Idosa de 73 anos é amarrada e morta em casa em Teresina

Maria de Jesus foi encontrada no banheiro de casa no Parque Brasil III.

Na última segunda-feira (21), a idosa Maria de Jesus dos Santos, de 73 anos, foi encontrada morta em sua residência no Parque Brasil III, na zona norte de Teresina. O principal suspeito é o companheiro Francisco, de 44 anos, que está foragido. Objetos da vítima, como carro e eletrônicos, foram levados da residência em Teresina.





A cidade de Teresina foi palco de mais um feminicídio na última segundafeira (21). A vítima, Maria de Jesus dos Santos, de 73 anos, foi encontrada morta e amarrada no banheiro de sua própria casa, localizada no residencial Parque Brasil III, na zona norte de Teresina. Segundo informações do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o principal suspeito do crime é seu companheiro, identificado apenas como Francisco, de 44 anos, que fugiu do local.





Maria de Jesus e Francisco haviam começado o relacionamento há cerca de quatro meses, após se conhecerem em uma festa. Vizinhos da vítima relataram que, durante esse período, Maria de Jesus foi vítima de episódios de violência doméstica, mas não registrou Boletim de Ocorrência.





De acordo com a delegada Nathalia Figueiredo, responsável pelo caso, o crime foi praticado com extrema violência. Seguindo às diligências, foi constatado que o carro da vítima, seu celular e duas TVs foram levados, o que aumenta a suspeita de que o namorado seja o autor do crime em Teresina.





O suspeito foi visto pelos vizinhos fugindo em um Renault prata da vítima, por volta das 15h. As autoridades já isolaram a cena do crime e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de Maria de Jesus. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Feminicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).





As buscas por Francisco continuam, e a polícia conta com a colaboração da população para fornecer informações sobre seu paradeiro. Qualquer detalhe pode ser informado através do número 190.





Via portal Pi24h