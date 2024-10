LÍDER do H4mas m0rreu com tiro na cabeça

Autópsia revela ferimento fatal e tentativa de estancar sangue com fio elétrico após ataque israelense.

O relatório da autópsia de Yahya Sinwar, líder do Hamas, revelou que ele morreu com um tiro na cabeça e apresentou estilhaços em um dos braços, causados ​​por um pequeno míssil ou projétil de tanque. Segundo Chen Kugel, diretor do Instituto Forense Nacional de Israel, o ferimento no braço provocou sangramento intenso, e Sinwar teria tentado estancá-lo com um fio elétrico. A autópsia foi supervisionada pelo próprio Kugel e os resultados foram divulgados pelo The New York Times.





(Via portal César Wagner)