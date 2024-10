Maguila, ex-lutador de boxe, morre aos 66 anos; veja

Morreu nesta quinta-feira (24/10), aos 66 anos, José Adilson Rodrigues dos Santos, que ficou famoso pelo apelido de Maguila. O ex-lutador de boxe foi vítima de demência pugilística. Ele sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), doença incurável, similar ao mal de Alzheimer, que é causada por golpes frequentes na cabeça, afetando, principalmente, lutadores.





A informação foi confirmada pela esposa do ex-atleta, Irani Pinheiro, para uma emissora de TV. “A gente teve momentos bons, momentos ruins, mas Deus sempre esteve conosco”, contou.





Atualmente, Maguila estava vivendo no interior de São Paulo, onde recebia o tratamento adequado para o problema de saúde.





Uma das últimas aparições de Maguila foi em abril, quando a família compartilhou um vídeo dele praticando boxe ao ar livre. A prática o ajudava a manter a saúde mental perante a doença. “Mais um dia de treino com nosso peso-pesado”, escreveram na legenda das imagens.





No ano passado, a TV Cultura lançou Maguila, Um Lutador, série inspirada na carreira do boxeador, com dois episódios.





Ele anunciou a aposentadoria do esporte nos anos 2000 e tentou apostar na carreira de cantor, um dom que os fãs desconheciam.





Maguila estava casado com Irani Pinheiro há mais de 40 anos.