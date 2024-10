O que se sabe sobre "exército" de milicianos que invadiu favela no Rio de Janeiro

Cerca de 30 homens de preto, encapuzados e armados com fuzis e pistolas, entraram em comunidade na zona oeste.

Câmeras de segurança registraram a chegada de aproximadamente 30 homens armados com fuzis e pistolas à comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã do sábado 19. De acordo com testemunhas, os invasores, que estavam encapuzados e vestiam roupas pretas, são milicianos que tentam retomar o controle da favela. Atualmente, a região está sob o domínio do Comando Vermelho (CV).





Comerciantes da comunidade relataram que sofreram com a invasões dos criminosos em diversos pontos da região. Houve casos de extorsão e de roubo de alimentos.









Operação da PM contra milicianos em favela do Rio





Segundo informações do g1, na última quarta-feira, 16, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) realizou uma operação na comunidade de Tijuquinha. A ação ocorreu depois de a inteligência da PM identificar que as milícias utilizavam a localidade como base para invadir Rio das Pedras, que está sob o domínio dos membros do Comando Vermelho.





Durante a operação, os criminosos decidiram sequestrar nove ônibus, usando os automóveis como barricadas na Estrada do Itanhangá. O objetivo era dificultar o acesso dos policiais às comunidades de Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras. A Polícia Militar enviou agentes para reforçar a segurança na área e proteger a população local da ação dos bandidos.





Veja nestas imagens, que circulam na internet, a invasão de integrantes de milícia em comunidade do Rio: