TR4GÉDIA EM SÃO BENEDITO: CRIANÇA DE 8 ANOS M0RRE ATROPELADA NA CE187

Na noite deste sábado (19), por volta das 19h30, um trágico acidente resultou na morte de uma criança de 8 anos, identificada como Wellington, na CE-187, saída de São Benedito para Guaraciaba do Norte. De acordo com informações, a criança foi atropelada por um veículo modelo Corsa, de placa OCQ-7J22, e morreu no local devido à gravidade do impacto.





Equipes do CONTRAN e da Polícia Militar compareceram para isolar a área e dar suporte à ocorrência. A Polícia Civil também esteve presente e iniciou os procedimentos de investigação, aguardando a chegada do rabecão da Perícia Forense (PEFOCE) para recolher o corpo e realizar os exames necessários.





Esta é a segunda tragédia envolvendo crianças na cidade em menos de uma semana. No último dia 16, Lara da Silva Neri, de 6 anos, faleceu na UPA de São Benedito, possivelmente devido a uma intoxicação. Agora, Wellington perdeu a vida de forma trágica neste atropelamento.





Com informações do portal Sobral Online