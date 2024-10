Roberto Cláudio anuncia apoio a André Fernandes no segundo turno em Fortaleza

Posicionamento vai de encontro ao prefeito José Sarto, que decidiu não declarar apoio a nenhum candidato.

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) confirmou neste sábado (12) apoio ao candidato André Fernandes (PL) na disputa à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno. “Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, ser a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza, e que, atualmente está destruindo o nosso Estado, tomei a decisão pessoal de votar no outro caminho. De apoiar André Fernandes no segundo turno”, ressaltou Roberto Cláudio.









Roberto Cláudio





O posicionamento de Roberto Cláudio vai de encontro ao prefeito José Sarto, que decidiu não declarar apoio a nenhum candidato. O atual prefeito de Fortaleza ficou em terceiro lugar, com 11,75% dos votos válidos, e foi o primeiro prefeito da capital a tentar reeleição e não conseguir um segundo mandato.





Com a derrota de Sarto, Fortaleza encerra 12 anos de gestão pedetista — dois mandatos de Roberto Cláudio (entre 2013 e 2020) e um de Sarto.









Vereadores do PDT anunciam apoio a André Fernandes





Nesta sexta-feira (11) o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), anunciou oficialmente o apoio ao candidato André Fernandes (PL). O pronunciamento contou com a presença de parte da bancada do PDT, incluindo os vereadores Jânio Henrique, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno, Marcel Colares, Paulo Martins, PP Cell e Raimundo Filho.





Via portal GCmais