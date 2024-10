Segundo a ciência, estas 5 frutas podem afastar a diabetes

Essas frutas são ricas em vitaminas A e do complexo B, além de minerais como potássio, magnésio e fósforo, já que a desidratação concentra os nutriente.

A diabetes tipo 2 é uma condição caracterizada pela resistência à insulina e pela elevação dos níveis de glicose no sangue. Essa doença pode resultar em complicações graves, como problemas cardiovasculares, renais e oftalmológicos.





Um estudo realizado recentemente por pesquisadores chineses e publicado na revista Nutrition and Metabolism, revela quais frutas ajudam na prevenção da doença.









FRUTAS SECAS





O consumo de frutas desidratadas, como uvas-passas, damascos, figos, ameixas e tâmaras, pode desempenhar um papel importante na redução do risco de diabetes tipo 2.





O estudo, que analisou dados de mais de 428 mil participantes do UK Biobank, sugere que, apesar dessas frutas terem mais calorias, elas têm propriedades que podem beneficiar a saúde metabólica.









BENEFÍCIOS DAS FRUTAS SECAS





Apesar da pesquisa apresentar limitações, os cientistas destacam os nutrientes das frutas secas, como flavonoides, carotenoides e fibras, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando a melhorar a sensibilidade à insulina e a regular o metabolismo da glicose.





As fibras, em particular, são reconhecidas por seu papel no controle glicêmico, favorecendo a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.





As frutas secas são ricas em vitaminas A e do complexo B, além de minerais como potássio, magnésio e fósforo, já que a desidratação concentra os nutrientes.





Vale mencionar também que as frutas, quando desidratadas, possuem mais calorias. É importante, portanto, consumir essas frutas com moderação e em porções adequadas.





Via portal Meio Norte