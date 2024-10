TR4GÉDIA: Incêndio mata quatro pessoas da mesma família no Sul do Piauí

Quatro pessoas da mesma família morreram na tarde deste domingo (13) em um incêndio na comunidade Santa Clara, a 65 km de distância de Canto do Buriti, no Sul do Sul do Piauí. Entre as vítimas estão dois homens e duas mulheres.





O QUE ACONTECEU





Segundo moradores, o incêndio começou por volta das 10h da manhã no Núcleo de Produção Comunitária, que fica no centro da comunidade Santa Clara, composta por aproximadamente 1.200 habitantes.





As chamas se aproximaram de uma casa onde estava Ilda Pinto Da Silva, Aido Pereira, Erisvaldo Braz Da Silva (filho com deficiência do casal) e Raimunda Nonato Vitorino Dos Santos. “Quando o incêndio se aproximou, a família tentou fugir, mas o filho saiu desgovernado em meio ao fogo. Eles tentaram salvar o menino, mas foram todos atingidos pelas chamas perto de sua casa”, contou o professor Cláudio Costa.









OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS





De acordo com o professor, morador da comunidade desde 2006, incêndios são comuns na região, mas costumam ser controláveis. “Nós temos uma brigada de incêndio atuante, formada por voluntários da comunidade, mas em casos como este, é difícil conter o fogo”, disse.





“O fogo começou no centro e rapidamente se espalhou, pegando a mata virgem e avançando em direção à comunidade Caju Norte. Com o vento forte e o calor intenso, por volta de meio-dia ou uma hora da tarde, as chamas atingiram uma das famílias que morava à margem da BR, distante da área mais povoada”, relatou o professor.





Equipes de São Raimundo Nonato foram acionadas para realizar a perícia no local.





Via portal Meio Norte