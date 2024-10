Datena manifesta apoio a Boulos no segundo turno da Prefeitura de São Paulo

O apresentador José Luiz Datena, do PSDB, anunciou seu apoio ao deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa do segundo turno pela Prefeitura de São Paulo, que ocorrerá entre Boulos e Ricardo Nunes, do MDB. Datena disse que sua escolha é uma posição contra o crime organizado na cidade.





“Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e o País reféns do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime”, declarou Datena em um vídeo divulgado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.





No primeiro turno, Datena recebeu 112.344 votos, correspondendo a 1,84% do total, e terminou na quinta posição, atrás de candidatos como Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB), além de Boulos e Nunes.





Além de Datena, a deputada Tabata Amaral também manifestou apoio a Boulos. Ao justificar sua decisão, Amaral criticou a gestão de Nunes, considerando-o “o pior prefeito que São Paulo já teve” e descrevendo sua administração como “medíocre”.





Enquanto isso, Pablo Marçal optou por uma posição neutra em relação ao segundo turno, afirmando que não apoiará Nunes e condicionando qualquer mudança de postura a pedidos de desculpas públicos de figuras políticas influentes, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e, por fim, do próprio prefeito Ricardo Nunes.





(Gazeta Brasil)