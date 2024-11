ATRASO de R$ 800 mil leva médicos a suspender serviços no IJF

Sindicato denuncia problemas recorrentes na rede pública.

A Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Ceará (COOMTOCE) suspendeu os serviços de Ortopedia e Traumatologia do Instituto Doutor José Frota (IJF) devido a um atraso de mais de R$ 800 mil nos pagamentos referentes aos meses de janeiro, junho, julho e agosto. O Sindicato dos Médicos do Ceará já havia alertado o superintendente do IJF sobre o problema, que, segundo a entidade, reflete questões crônicas na rede pública de saúde. Em resposta, o IJF afirmou que o atendimento aos pacientes segue normalmente e que as negociações com a cooperativa estão em andamento conforme o contrato.





Via Blog César Wagner