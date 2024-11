MPF INVESTIGA omissão do governo Lula no combate à covid-19

Apuração aponta falhas na aquisição de vacinas, desperdício de doses e falta de testes na gestão atual

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou uma apuração preliminar para investigar possíveis omissões do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no combate à Covid-19, com foco em falhas na aquisição de vacinas atualizadas, desperdício de doses e insuficiência de diagnósticos. A investigação, que evoluiu de um inquérito civil sobre a gestão anterior, agora examina a atuação do Ministério da Saúde, Nísia Trindade, e poderá se tornar um novo inquérito caso as falhas sejam confirmadas. O MPF visa identificar omissões e ineficiências para melhorar a gestão de vacinas e a prevenção contra desperdícios futuros, enquanto o Ministério da Saúde defende que as ações da gestão atual seguem as recomendações da OMS.





(César Wagner)