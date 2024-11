CAÇADA EM ITAPIPOCA aterroriza bairro

Criminosos armados invadem casas à procura de rivais; polícia identifica suspeitos, mas prisões ainda não ocorreram.





No fim de semana, duas residências no bairro Betânia, em Itapipoca, foram invadidas por suspeitos fortemente armados que buscavam alvos específicos, conhecidos como integrantes de facções rivais, em uma tentativa de homicídio. Durante a madrugada, os criminosos chegaram de moto e tentaram entrar à força, mas encontraram apenas crianças dormindo e fugiram ao perceberem a ausência dos alvos. Câmeras de segurança registraram a ação, e a polícia civil já identificou os envolvidos, incluindo um suspeito recentemente preso e liberado em outubro, que agora volta a ser procurado. A população vive em clima de medo enquanto a polícia intensifica as investigações e buscas, sem prisões efetuadas até o momento.





(César Wagner)