GOVERNO LULA AVALIA NOVO AVIÃO PRESIDENCIAL DE R$ 1,4 BILHÕES

Compra busca mais autonomia e segurança após falhas em aeronave atual; oposição questiona gastos.

O governo brasileiro considera a compra de um novo avião presidencial para o presidente Lula, estimado em US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão), após problemas técnicos em uma viagem ao México em outubro. A aquisição visa uma aeronave com maior autonomia para evitar escalas em viagens internacionais, com opções da Airbus sendo avaliadas, incluindo um modelo usado de 2016 e outro novo. O plano enfrenta discussões sobre cortes de gastos, o que pode atrasar a compra, embora propostas acelerem a entrega para um ano e meio. Além de mais segurança e autonomia, o governo quer um avião que acomode membros do Congresso para fortalecer o diálogo político. Uma adaptação de um Airbus A330-200 comprado em 2022 foi descartada por custos elevados de internet. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, criticou o uso da atual aeronave por “tantos problemas”.





(Blog César Wagner)