Ceará garante receita milionária com acesso à Série A de 2025

O time alvinegro garantiu, neste domingo (24), vaga na elite do futebol nacional.

O acesso do Ceará Sporting Club à Série A de 2025 tem um peso histórico, mas também financeiro. Retornar à elite do futebol brasileiro é uma mudança de patamar econômico. Para o clube alvinegro, de fato, subir de divisão significa injetar quase R$ 120 milhões em receitas na próxima temporada.





O valor não é fruto de uma premiação específica da Série B. Na verdade, faz parte de um conjunto de medidas que passam a contemplar o Vovô no novo ano, como cláusulas contratuais melhores.





A principal parte do montante é oriunda da Liga Forte União. O bloco econômico vendeu os direitos de transmissão das agremiações participantes, como o Ceará, que estima receber aproximadamente R$ 80 milhões pela presença na Série A. Além disso, o casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinador master do clube, amplia o investimento em 30% com a presença na 1ª divisão.





A publicidade exibida nos jogos também é maior. Uma placa comercial no estádio que vale R$ 1,8 milhão na Série B sobe o custo para R$ 15 milhões no Brasileirão, segundo apurou o Diário do Nordeste. Internamente, a gestão também projeta uma evolução de ativações junto ao torcedor, como comercialização de produtos e sócios.





Deste modo, o salto financeiro é real. Uma oportunidade de qualificar o elenco, se tornar mais competitivo, mas principalmente cuidar da saúde econômica do clube. O ano de 2024 foi terrível para a credibilidade alvinegra no mercado, com problemas de repasse de vendas, transfer ban e imbróglios com ex-jogadores. Que Porangabuçu possa viver novos tempos durante 2025.





(Diário do Nordeste)

