Prefeito eleito de Choró se entrega à polícia em Fortaleza; atual gestor está preso

Bebeto Queiroz se entregou à Polícia na tarde de sábado (23).

O prefeito eleito da cidade de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), apresentou-se à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap) do Ceará na tarde do último sábado (23) para ser preso. O político era considerado foragido desde o dia anterior, quando foi deflagrada a operação Ad Manus (Nas Mãos) pelo Ministério Público do Ceará, pela Polícia Civil (PCCE) e pela Polícia Federal (PF).





Na ocasião, o atual chefe do Executivo da cidade, Marcondes Jucá (PT), e um servidor da Secretaria de Transporte foram presos. O trio é suspeito de irregularidades em contratos com o Município.





Conforme a PCCE, o prefeito eleito tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. Ele se apresentou espontaneamente na sede da delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária.

Operação Ad Manus





Ao todo, na sexta-feira, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em Choró, Canindé, Quixadá e Madalena, cidades do sertão do Ceará. Foram alvos vereadores, servidores públicos, ex-secretários municipais e empresários da região.





Segundo as investigações, os suspeitos cometeram irregularidades em documentos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró.





Celulares, computadores e documentos foram apreendidos. A Polícia chegou a cumprir mandado no Centro Administrativo onde fica a Prefeitura de Choró.





"Os investigados poderão responder por crimes contra a administração pública, peculato, falsidades material e ideológica e corrupção passiva e ativa", informou o MPCE.





A Justiça ainda ordenou o encerramento de todos os contratos ilícitos identificados pelos investigadores.





(Diário do Nordeste)