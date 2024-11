Dólar volta a subir após declaração de Haddad sobre pacote fiscal

O dólar fechou esta quarta-feira (13/11) em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,79. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,81. Na semana, a moeda americana acumula alta de 0,57% e, no ano, o ganho chega a 18,90%. A alta segue sendo reflexo da demora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) em apresentar um pacote de cortes de gastos públicos, o que dará aos investidores uma visão de que o governo será capaz de cumprir o arcabouço fiscal.





Haddad disse a jornalistas que o pacote está pronto, mas que talvez não haja tempo hábil para apresentação das medidas de revisão de gastos públicos ainda nesta semana. “Hoje ainda nós temos uma reunião com o presidente, mas eu não sei se há tempo hábil”, afirmou.





“Se o presidente autorizar, anunciamos. Mas o mais importante é: assim que ele der a autorização, nós estamos prontos para dar publicidade aos detalhes”, completou ele.





Segundo o ministro, o pacote a ser anunciado já foi apresentado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e terá como foco a “dinâmica dos gastos”. Lira, segundo ele, sinalizou que fará o esforço necessário para apreciar as medidas.





“Dei uma visão geral das contas que estarão dentro deste conceito. O presidente Lira conhece muito bem o arcabouço fiscal, foi negociado com ele, foi praticamente um correlator, e ele sabe que, pela dinâmica das despesas, se não conseguirmos colocar cada rubrica na mesma lógica, fica difícil sustentar o arcabouço no tempo”, disse Haddad.





Analistas do mercado também voltaram as atenções para os leilões de linha, como são conhecidas as operações de venda com compromisso de recompra, feitos pelo Banco Central do Brasil (BC). Foram aceitas 10 propostas em leilões de linha, totalizando o valor ofertado de US$ 4 bilhões.





Lá fora, nos Estados Unidos, os novos dados de inflação vieram em linha com o esperado. O Índice de Preços ao Consumidor teve alta de 0,2% em outubro, mantendo a mesma magnitude de avanço do mês anterior.





O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, subia 0,07%, aos 127.793,95 pontos, às 17h.





Fonte: Metrópoles